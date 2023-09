GdS – Lautaro si prende già il trono, Thuram potenziale fenomeno. Calhanoglu governatore

Dimarco 7 - Nel primo tempo è il motore principale e traghetta l'Inter fuori dalla palude in cui Italiano cerca di cacciarla. Travolgenti discese, il cross magnifico per l'1-0.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.