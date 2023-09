Lautaro Martinez esulta dopo la doppietta realizzata con la Fiorentina che lo porta in vetta alla classifica cannonieri con 5 gol in 3 gare

Lautaro Martinez esulta sui social dopo la doppietta realizzata contro la Fiorentina che lo porta in vetta alla classifica cannonieri. Su Instagram, il capitano dell’Inter ha esultato così: “San Siro sei spettacolare. Avanti così”, ha scritto l’attaccante argentino. Sono 5 reti su 3 partite in Serie A per il Toro finora.