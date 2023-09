Inter, pronta la controffensiva al Milan. “Inzaghi ha ascoltato Pioli e digerito il messaggio”

"Siamo all’alba della stagione, ma perdere punti giusto prima della sfida più importante toglierebbe un po’ di serenità. Se c’è una cosa che ha insegnato questo primo tratto di strada, però, è che l’Inter sta viaggiando su solide certezze: alcune vengono dal passato, come il mausoleo del 3-5-2 a cui Inzaghi è devoto, altre sono nuove di zecca. Ad esempio, finora c’è una diversa mentalità in campionato: pare più pratica ed efficace per risolvere partire in apparenza più morbide come quelle contro Monza e Cagliari. In più, ben altra solidità difensiva rispetto al passato, ed è anche cambiato il sole attorno a cui gira la galassia nerazzurra: al centro non più l’attaccante alto e grosso, come ai tempi di Lukaku e poi Dzeko, ma solo il Toro. Tre quarti dei gol del 2023-24 li ha segnati Lautaro: sta diventando naturale giocare per esaltare il capitano", aggiunge il quotidiano.