Inter e Fiorentina in visita da Mattarella. Incasso da quasi 5 mln. Tanti ex giocatori presenti

"L’incasso si avvicinerà a quota 5 milioni. Saranno quasi 30mila i componenti di ognuna delle due tifoserie in trasferta. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha deciso di allestire maxi-schermi in vari punti della città per consentire di vivere la partita in gruppo anche a chi non è riuscito a trovare il biglietto dell’Olimpico. Nutritissima la squadra degli ambasciatori della Serie A nella capitale che saranno coinvolti in eventi e tornei di padel".