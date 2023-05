Frattesi, l’Inter non è sola: pressing Juve e Roma. Ma Marotta ha un “tesoretto” da sfruttare

"Il percorso di sostenibilità, seguito nelle ultime due stagioni, resta la strada maestra. Su Frattesi al momento la Juve spinge più degli altri, nonostante l’incertezza sul futuro, mentre avvantaggia la Roma il possedere ancora il 30% sulla rivendita di un talento forgiato nel fuoco a Trigoria. Per entrambi i club molto dipenderà, però, dal domani in Coppa. Ad esempio, se i giallorossi andranno in Champions, allora sì che alzeranno la voce. In più, si vocifera di un interessamento dello scalpitante Brighton di De Zerbi, ma l’Inter è convinta di potersi giocare carte anche in questo tavolo complicato".

"E di potere ammorbidire il Sassuolo con contropartite, visto che gli scambi sono sempre graditi dal vecchio amico di Marotta, Giovanni Carnevali. Tra Mulattieri in rampa di lancio a Frosinone, Fabbian che ha brillato nonostante una Reggina al buio e Oristanio, in cerca di fortuna in Olanda, c’è un tesoretto tra i 30 e i 40 milioni. A prescindere, che sia venduta in parte o per intero, o inserita in future trattative, questa giovane compagnia di proprietà interista aiuterà nel mercato", spiega Gazzetta.