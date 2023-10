Inter, fondamentali i cambi: “Asllani caldo per subentrare, occhio alla fascia destra”

Ultimo impegno prima della sosta con l'Inter che alle 15 ospita il Bologna di Thiago Motta. Simone Inzaghi è pronto a puntare di nuovo sui titolarissimi, ma occhio anche a chi può subentrare: "Se non ci saranno avvicendamenti in partenza, saranno comunque importanti se non fondamentali i cambi. Perché, se è comprensibile voler andare sul sicuro, alcuni nerazzurri un pizzico di affanno l’hanno mostrato nelle ultime uscite. E’ il caso innanzitutto di Calhanoglu, che non è stato impeccabile sul piano della lucidità sia a Salerno sia nel primo tempo con il Benfica.

In entrambe le occasioni, gli ha dato fiato, con risultati confortanti, Asllani. Che, a questo punto, è da considerare caldo anche in ottica Bologna. Altri possibili avvicendamenti? Beh Acerbi è stato titolare nelle ultime 5 uscite su 6, le ultime 4 consecutive. Inzaghi lo considera un cardine, ma attenzione a De Vrij, che finora non ha certo abbassato il livello. Occhio pure alle fasce, in particolare a quella destra. Ma Dumfries, al netto dei gol sbagliati in Champions, è in un momento d’oro. Mentre Dimarco è rimasto per 90’ in panchina contro la Salernitana. Insomma, Darmian e Carlos Augusto sono pronti all’occorrenza, ma è più facile che Inzaghi aspetti la ripresa.