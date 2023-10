Materazzi: “Inter uscita più forte da Istanbul. Lukaku? Peggio per lui, ora scelgo Thuram”

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare del positivo inizio di stagione dei nerazzurri: "Purtroppo ci si ricorda più delle sconfitte, invece l'Inter è uscita più forte da Istanbul e, passatemi il termine, riesce a prendere il toro per le corna. Si è visto martedì contro il Benfica. La maturità si vede quando ci sono i numeri: non subire gol per cinque-sei partite è un segnale.