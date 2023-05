TS – Inter mai stata così in forma in stagione. “Inzaghi a differenza di Pioli…”

"Milan e Inter stanno bene. Se si escludono ovviamente il fresco infortunio di Leao e gli acciacchi di D’Ambrosio (recuperabile per mercoledì) e Gosens (punta alla gara di ritorno), le due squadre arrivano all’euroderby in grande condizione fisica. Chi pensava che la corsa in Europa togliesse energie alle formazioni di Pioli e Inzaghi si è dovuto ricredere". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito allo stato di forma di Inter e Milan a due giorni dall'Euroderby di Champions. Le due squadre hanno cambiato marcia e sono tornate sotto nella lotta al quarto posto, che vede al momento qualificati i nerazzurri con due punti in più dei rossoneri.

"Anche l’Inter è certamente entrata in forma. Anzi, probabilmente non lo è mai stata così nei primi due terzi di stagione. I nerazzurri hanno cambiato ritmo, molti elementi della rosa di Inzaghi sembrano arrivati a questo punto dell’annata al top della condizione. Basti pensare a Brozovic e Lukaku, assenti per infortuni e ritardi di forma fino a gennaio, e ora di nuovo centrali nelle scelte del tecnico. Inzaghi, a differenza di Pioli, ha ruotato con meno eccessi i propri uomini, ma li ha ruotati, tant’è che - per esempio - nelle ultime gare ha scelto due coppie di attacco e le ha scientificamente alternate, avendo in cambio risultati e tre punte in stato di grazia o quasi (Correa fa storia a sé...)", sottolinea Tuttosport che rimarca un dato: l'Inter ha vinto le ultime cinque partite subendo solamente un gol.