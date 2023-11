Inter-Frosinone ultima a San Siro per un mese. Il dato sugli spettatori

Tanti tifosi per assistere alla gara del Meazza che precede la pausa per le Nazionali e tre impegni fuori casa, contro Juve, Benfica e Napoli

Anche per Inter-Frosinone i tifosi nerazzurri hanno fatto sentire in massa il loro calore alla squadra di Inzaghi. Si tratta della gara che precede la pausa per le Nazionali. Al rientro dei giocatori a Milano la prima avversaria da sfidare (26 novembre alle 20.45) sarà la Juventus di Allegri che ieri, in attesa di questa sfida, si è presa momentaneamente la prima piazza della classifica.