Inter, il futuro di Lukaku è un dilemma: “Ma fosse rimasto Conte magari…”

Romelu Lukaku è stato il vero Big Rom solo sotto la guida di Antonio Conte . E' quanto afferma il Corriere dello Sport, che, basandosi sull'attuale stagione del belga, spiega come solo con il tecnico salentino il numero 90 nerazzurro abbia raggiunto l'apice delle sue prestazioni. Scrive il quotidiano: "Fosse rimasto, magari, Lukaku non si sarebbe fatto sedurre nuovamente dal Chelsea.

Solo che a Londra è andata peggio della prima volta: quindi, una nuova fuga, nella speranza di rinascere nuovamente in nerazzurro. A questo punto l’Inter dovrà scegliere se insistere, investendo comunque una cifra considerevole per un nuovo prestito dai Blues, oppure se rinunciare al totem belga. Un bel dilemma, insomma. E non è scontato che le ultime gare della stagione regalino la chiave per risolverlo".