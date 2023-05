Serie A – Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Gagliardini

Il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato ufficiale con le decisioni in merito alla 36° giornata di campionato

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha diramato un comunicato ufficiale con le decisioni in merito alla 36° giornata di campionato. Una giornata di squalifica per Roberto Gagliardini, espulso per doppia ammonizione nel corso di Napoli-Inter.