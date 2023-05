Sabatini: “Gagliardini gioca perché è una fissazione di Inzaghi. Ci sta ma…”

Sabatini aggiunge: "Si parla solo di Gagliardini in una partita che non contava praticamente nulla quando si è consumata una notizia surreale"

"Oggi si parla solo di Gagliardini in una partita che non contava praticamente nulla quando si è consumata una notizia surreale, ossia del divorzio tra Napoli e Spalletti. Ma in ogni caso, continuare a far giocare Gagliardini, che andrà via a giugno, è una fissazione di Inzaghi che ci sta ma che resta comunque una fissazione"