Garlando: “Inter, ora Conte deve dimostrare un passo da leader: basta sperperi imprevisti”

L'analisi di Luigi Garlando sulle colonne del Corriere dello Sport in vista di Inter-Genoa, match importante per i nerazzurri

"L’Inter ha segnato 6 gol nelle ultime due di campionato e ne ha subìto uno nelle ultime 6. Che sia forte davanti e dietro si sa, che sappia vincere gli scontri diretti pure. Ora Conte deve dimostrare un passo da leader, senza sperperi imprevisti. Dopo la pesante vittoria sulla Juve, fece 0-0 a Udine. All’andata 2-2 col Parma. Genoa e Parma sono un test non meno significativo di quello appena superato: Lazio e Milan. Anche perché il Balla-Genoa ha messo in fila 7 risultati utili (4 vittorie) e non perde dal 6 gennaio".