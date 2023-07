Il centrocampista classe 2001, fermo da due anni a causa di brutti infortuni, è pronto per tornare a giocare

Jacopo Gianelli è pronto per tornare a giocare: il centrocampista dell'Inter, classe 2001, dopo aver sostanzialmente saltato le ultime due stagioni a causa di gravi infortuni, sarebbe vicino al trasferimento alla Fermana, formazione militante in Serie C.