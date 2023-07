L’Inter vola in Giappone: che sfide a Brozovic e Skriniar. E c’è una curiosa collaborazione

Oggi alle 16.30 l'Inter viaggerà verso il Giappone per una tournée internazionale che in casa nerazzurra manca dall’era pre-Covid

Oggi alle 16.30 l'Inter viaggerà verso il Giappone per una tournée internazionale che in casa nerazzurra manca dall’era pre-Covid. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il viaggio nel Sol Levante sarà anche una grande occasione coinvolgere una fan base locale piuttosto attiva. "I numeri aggiornati parlano di più di 1,5 milioni di tifosi, oltre a circa 200 soci negli Inter Club Tokyo e Osaka. Verranno coinvolti i quasi duecento bambini di “Inter Academy Japan”, progetto attivo dal 2014, e alcuni partner nerazzurri: Nike, Moncler e sopratutto Konami, che ha sede proprio a Tokyo".