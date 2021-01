Libero – L’Inter non sa giocare ogni partita, ma rende tutte le gare uguali

L’edizione odierna di Libero vede dei punti in comune tra la vittoria dell’Inter contro il Crotone e le ultime partite portate a casa dai nerazzurri, ancora una volta decisivi e determinati nel secondo tempo:

“L’Inter è esperta eppure non sa giocare ogni partita. Ha però imparato nell’ultimo mese a renderle tutte uguali, piegandole a sé assieme agli avversari. Gli uomini di Conte tengono la gara in equilibrio e nella ripresa sfruttano il campo aperto con Lautaro (prima tripletta nerazzurra), Lukaku e Hakimi, che negli spazi sono immarcabili. Non a caso sono 4 le reti nel secondo tempo al Crotone (6-2 finale) e in generale 21 delle 40 segnate sono arrivate nell’ultima mezz’ora“, si legge.

(Fonte: Libero)