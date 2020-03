Sky – Inter, lavoro di squadra fuori e dentro al campo. Linea chiara anche in isolamento

L’Inter ha sospeso le sue attività da quando Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore gioca nella squadra che ha affrontato quella nerazzurra l’8 marzo, a porte chiuse, a Torino. Così anche i giocatori di Conte sono in isolamento. Il difensore bianconero è stato dichiarato positivo al test, da asintomatico, sei giorni fa e in queste ore si capirà se ci sono altri suoi compagni colpiti dallo stesso problema. Non ci sono per ora altri calciatori della Juve, spiegano a Skysport, che hanno sviluppati sintomi particolari.

Intanto il club nerazzurro è impegnato su più fronti. Quello della solidarietà innanzitutto con le diverse iniziative di beneficenza portate avanti da Zhang e dai suoi per aiutare la sanità italiana. I dirigenti interisti inoltre hanno pensato a pasti preparati e pronti per i calciatori che stanno vivendo questo periodo a casa. La security dell’Inter li consegna a casa ai giocatori anche per tenere sotto controllo la loro dieta. Devono anche fare lavoro personalizzato per tenersi in forma su indicazione di Conte.

Gioco di squadra quindi. Fuori e dentro al campo. L’Inter è infatti il gruppo che ha mandato in gol un più alto numero di giocatori in Serie A: quindici. In Europa le sono stati superiori solo il Real (18 giocatori a rete), il Borussia, il Liverpool e il Nizza (16). L’idea del gioco di squadra è il filo conduttore dentro e fuori dal campo, la filosofia dell’allenatore interista.

(Fonte: SS24)