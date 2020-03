Coronavirus, Barella svela il ‘take away’ dell’Inter. Il club consegna i pasti a domicilio ai calciatori

Niente allenamenti per via dell’emergenza Coronavirus, ma i calciatori devono comunque seguire da casa il piano d’allenamento dato loro dall’allenatore e dal preparatore atletico. Ma non solo: i giocatori dell’Inter devono attenersi anche a un rigido piano alimentare. E come fanno? Ci pensa il club nerazzurro che cucina e prepara i pasti per i giocatori e li fa arrivare direttamente nelle loro case.

A svelare l’iniziative dell’Inter è stato il centrocampista Nicolò Barella che, sul suo profilo Instagram , ha postato proprio gli alimenti arrivati dalle cucine di Appiano Gentile, seguendo le linee guida del nutrizionista Pincella. Pranzo, cena, tutto sigillato ed etichettato in modo da non poter sbagliare. Proteine, carboidrati, non solo per il calciatore, ma anche per i suoi familiari. I calciatori così seguono il regime alimentare consono a un’atleta e non devono uscire di casa per fare le scorte, continuando la quarantena. Questi sono alcuni degli accorgimenti voluti da Antonio Conte e dal suo staff per non disperdere il lavoro fatto in questi mesi.

(Sky Sport)