La rete di Lautaro Martinez contro i friulani è stata scelta dai tifosi come Betsson Sport Goal of the Month di settembre

Marco Astori Redattore 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 12:47)

Un potente e preciso destro che non ha lasciato scampo al portiere dell'Udinese: la rete di Lautaro Martinez contro i friulani è stata scelta dai tifosi come Betsson Sport Goal of the Month di settembre. Lautaro con la doppietta realizzata nel match contro i bianconeri è salito a 132 reti segnate in 289 presenze.