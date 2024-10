"Perfetta in Europa, balbettante in Italia: l’andamento a velocità differenziata, induce a pensare che solo in Champions League la banda Inzaghi, chiunque la componga, riesca ad avere i giusti stimoli e la concentrazione necessaria per dare il meglio di sé". Così Il Giornale racconta l'ultimo periodo dell'Inter , dalla sconfitta nel derby, passando al 2-3 di Udine fino alla vittoria in CL contro la Stella Rossa.

"Perché è vero che la Stella Rossa s’è mostrata avversario persino più modesto del previsto (4 palle gol concesse in 20 minuti, una sola occasione a favore in 90; la stellina Maksimovic e nulla più), ma l’Inter non le ha mai concesso la possibilità di rientrare in partita, offerta invece a (quasi) tutti in campionato, dal Genoa a metà agosto, all’Udinese a fine settembre. E parlando dei 7 gol già subiti in campionato (3 di testa), proprio la poca concentrazione è stata la prima causa indicata da Inzaghi", si legge ancora nello stesso articolo.