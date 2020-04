Inter, l’arma in più per l’assalto alla Juve: forse l’acquisto migliore degli ultimi anni

Fra i tanti nomi che si fanno per il futuro dell’Inter, di sicuro Antonio Conte potrà contare su una certezza che ad Appiano Gentile hanno tutti imparato ad apprezzare: Stefan de Vrij. Dopo una stagione mostruosa, il difensore olandese, arrivato due anni fa a parametro zero dalla Lazio (forse l’operazione migliore portata a termine dai nerazzurri negli ultimi anni) sarà l’arma in più dell’allenatore per tentare l’assalto alla Juventus. Qualità, quelle di de Vrij, risaltate anche dall’edizione odierna di Tuttosport:

“… Non ha queste esigenze invece il blocco difensivo. De Vrij è una delle realtà più affidabili del panorama internazionale. La sua interpretazione del ruolo di difensore staccato (“libero”, si sarebbe detto una volta) è eccellente per efficacia, pulizia ed eleganza. Il suo arrivo a parametro zero dalla Lazio due estati fa si sta rivelando una delle operazioni migliori dell’Inter degli ultimi anni”.

(Fonte: Tuttosport)