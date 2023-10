Inter Women, Guarino: “Pareggio che brucia. Tante occasioni, bisogna essere cinici”

Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il pareggio ottenuto contro la Fiorentina : "Bisogna fare i complimenti alla Fiorentina, sono riuscite a concretizzare le pochissime occasioni avute. Un pareggio che brucia, non solo per il gol preso allo scadere del primo tempo e in una situazione che potevamo gestire meglio. La reazione c'è stata, ma anche l'approccio alla gara, e questo ce lo portiamo a casa.

Meglio nella ripresa? Non direi. Abbiamo avuto il dominio del gioco, abbiamo creato, abbiamo sbagliato tanto in zona di rifinitura e in qualche occasione non abbiamo avuto il coraggio di concludere. Bisogna essere cinici".