Inter Women, Guarino: “Importante la reazione, ma siamo state poco concrete”

Rita Guarino, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo in rimonta contro il Pomigliano : "Era una partita che valeva solo 3 punti, l'abbiamo giocata con in testa solo la vittoria. Sono stati importanti i due tipi di reazione che abbiamo avuto nel primo tempo: dopo il nostro rigore sbagliato abbiamo mantenuto la concentrazione e la calma. Lo svantaggio è stato un episodio unico, la loro unica occasione, ma ho visto una buona reazione. Questo è stato importante. Altri spunti interessanti sono le tante occasioni per creare pericoli nell'area avversaria, con buone idee anche se siamo state poco concrete.

Queste occasioni che si creano sono il frutto di un gioco offensivo, che se però non vengono finalizzate sono buone solo a metà. Dobbiamo insistere anche durante gli allenamenti sul lavoro sulla tre quarti di campo. Il prossimo match contro la Juventus? Tutte le partite sono importanti, l'abbiamo visto anche oggi, dove pur dominando la gara è stata in bilico fino alla fine. Tutte sono importanti e lo sarà anche la prossima. Lavoreremo per raccogliere le energie necessarie per affrontare al meglio questa partita".