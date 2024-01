Inter, definita la cessione di Guercio allo Slask Wroclaw: i dettagli dell’operazione

Altra operazione in uscita per quanto riguarda il settore giovanile dell'Inter: come anticipato nei giorni scorsi da Fcinter1908, il club nerazzurro ha definito la cessione di Tommaso Guercio allo Slask Wroclaw. Il difensore classe 2005 si trasferirà in Polonia (paese di origine della madre) a titolo definitivo, il club di viale della Liberazione ottiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Lo conferma anche Gianluca Di Marzio sul proprio sito.