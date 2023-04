Masala: “L’Inter ci ha preso gusto in Europa, ma massima allerta in campionato”

Andrea Masala, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del rendimento dell' Inter tra campionato e Champions League : "L'Inter è impegnata su più fronti: oggi in A contro il Monza, mercoledì contro il Benfica in Champions. La situazione dei nerazzurri è più complessa: devono rimontare dal quinto posto in campionato, nel frattempo ci hanno preso gusto in Europa, non sono più visti come imbucati. Inzaghi cammina sulle uova: sa che senza il piazzamento trale prime quattro sarà il primo a fare le valigie.

Ha assoluto bisogno di accumulare punti, non si lancia in rotazioni integrali come il dirimpettaio Pioli. In compenso, si concede un uso limitato delle riserve anche perché in Coppa al ritorno parte dal 2-0 in trasferta, ottenuto non contro le corazzate City e Real, capaci di qualsiasi impresa, ma contro l'addomesticato Benfica. L'Inter mantiene la massima allerta in campionato, forte però del tesoretto di Lisbona. E all'orizzonte in Europa si para una rivale su due già battute in questa stagione. Lo scenario è impegnativo, ma affascinante. Ancor più per il club che per ultimo ha portato la Champions in Italia".