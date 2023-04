Inter, le ultime verso Monza: salgono le quotazioni di Asllani in cabina di regia

Si avvicina l'appuntamento con la sfida di San Siro tra Inter e Monza, in programma stasera alle 20:45. Ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi, che farà riposare qualche elemento dopo il successo di Lisbona contro il Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League: secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbero in ascesa le quotazioni di Asllani, che prenderebbe il posto di Brozovic in cabina di regia.