CdS – L’Inter ha deciso: ecco la cifra per rinunciare subito a Skriniar

La domanda inizia a non essere più se Milan Skriniar lascerà l'Inter, ma quando ciò accadrà. Il Corriere dello Sport di questa mattina non chiude le porte ad un divorzio a gennaio: "Uno “sgarbo” da parte del Psg si eviterebbe solo con un’offerta di una ventina di milioni. Abbastanza per mettere in condizione l’Inter di rinunciare subito a Skriniar. A quel punto, la partita di stasera sarebbe davvero l’ultima del difensore a San Siro. Infatti il passaggio successivo, Inter-Atalanta di Coppa Italia, è fissato un’ora dopo il gong del mercato di martedì 31. Uno step entro il quale l’Inter, per forza di cose, dovrebbe aver trovato un sostituto in caso di partenza".