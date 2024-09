Comincerà mercoledì il cammino nella nuova Champions League dell'Inter di Simone Inzaghi. Per i nerazzurri subito un debutto di fuoco: Lautaro e compagni saranno di scena all'Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola, una delle principali candidate alla vittoria finale. I Citizens hanno cominciato alla grande la stagione: 4 partite di Premier League, 4 vittoria, inclusa quella di oggi in rimonta contro il Brentford .

Protagonista assoluto di questa partenza è senza ombra di dubbio Erling Haaland. Il bomber norvegese non è certo una sorpresa, ma in queste gare è stato letteralmente devastante: 9 reti in sole 4 partite, doppietta oggi dopo le triplette consecutive Ipswich Town e West Ham prima della sosta per le Nazionali. Un'autentica macchina da gol che non conosce ostacoli, fisici o psicologici: basti pensare che oggi ha spazzato via il Brentford nonostante la morte pochi giorni fa di un carissimo amico di famiglia.