Inter, il muro Acerbi ha retto contro il migliore. Ora aspetta Morata

Acerbi ha solo confermato un’abitudine presa da quando si è trasferito in nerazzurro: annullare i grandi centravanti avversari. Prima di Haaland, infatti, era già capitato ai vari Osimehn, Lukaku e Giroud. Quest’ultimo, addirittura, fermato negli ultimi 6 derby, tutti vinti dall’Inter. E, a proposito di derby, domenica Acerbi si troverà di fronte Morata e, magari, in corsa, pure Abraham. Entrambi, per la verità, gli hanno già fatto male, ma quando ancora indossava la maglia della Lazio: 3 gol dello spagnolo, con la Juve, doppietta per l’inglese, in una stracittadina stravinta dalla Roma per 3-0. Significa che per ripetersi dovranno fare per forza meglio di Haaland.