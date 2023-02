Libero – Inter, atteggiamento sbagliato. Non ha imparato nulla dalle sei sconfitte

Nonostante le sei sconfitte in campionato e i punti persi anche con il Monza, l'Inter non ha corretto alcuni difetti, soprattutto nell'atteggiamento

Nonostante le sei sconfitte in campionato e i punti persi anche con il Monza, l'Inter non ha corretto alcuni difetti, soprattutto nell'atteggiamento, che hanno portato allo scialbo 0-0 di ieri contro la Sampdoria. Scrive Libero:

"L’Inter si immagina una partita in cui segna subito e poi gestisce le energie pensando ai prossimi impegni, tutto il contrario di quel che dovrebbe pensare, ovvero sarà una gara scorbutica in cui non si potrà