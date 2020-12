CdS – L’Inter ha imparato la lezione? Conte ieri ha voluto stimolare il gruppo

Dopo i precedenti infausti delle ultime due stagioni, quando all’ultima giornata del girone di Champions l’Inter non è mai riuscita a centrare la qualificazione, pur avendo il destino in mano, la speranza è che quest’anno vada diversamente. Anche se i nerazzurri non sono completamente padroni del futuro, Conte non ha cercato alibi in conferenza stampa:

“Insomma, la speranza è che, al terzo tentativo, l’Inter abbia finalmente capito la lezione e che, quantomeno, faccia appieno il proprio dovere. Certo, alla sfida i nerazzurri non si presentano nelle migliori condizioni, tenuto conto dei problemi a centrocampo. Ma Conte, come il biscotto, dribbla pure l’emergenza. Anzi, la sfrutta per provare stimolare ancora di più i suoi uomini”.

(Fonte: Corriere dello Sport)