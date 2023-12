Inter implacabile: meccanismi perfetti. È come una marea che sale e travolge tutto e tutti

Il giorno dopo Inter-Udinese, il Corriere della Sera ha analizzato la vittoria schiacciante della squadra di Inzaghi. Il quotidiano pone l'accento sulla granitica difesa nerazzurra. "Dove vai se la difesa non ce l’hai? L’Inter ce l’ha e veleggia senza patemi in testa alla classifica, con la sola Juventus, che ha la stessa efficacia dietro, a tenerle il ritmo. Ancora una volta (la 10ª in 15 giornate) non ha subito gol, nonostante ieri sera le mancassero Pavard e De Vrij. Poi l’Inter è tanto di più: è una forza tranquilla ma implacabile, meccanismi perfetti e convinzione, giocate di qualità e carattere, una marea che sale e travolge tutto e tutti, compresi avversari ben più solidi dell’Udinese seppellita nel primo tempo sotto una valanga di 15 tiri e tre gol".