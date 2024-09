"Inter stoppata, a un passo dalla sconfitta contro il Monza. Se oggi l’Udinese e il Verona non vincono, il Napoli sarà capolista solitario alla fine della 4a giornata: Antonio Conte, ancora lui. Con il pari in Brianza, l’Inter perde l’occasione del primo allungo in testa, ma il punto è guadagnato, perché il Monza meritava di più il successo e se lo sarebbe forse preso, se all’ultimo secondo Pairetto avesse concesso il vantaggio, anziché fischiare un fallo ai danni di Dany Mota. Se Pairetto non avesse interrotto il gioco, Pessina sarebbe filato verso la porta, a tu per tu con Sommer, e forse racconteremmo una sconfitta interista, non un pareggio raffazzonato. Inter sbiadita e svogliata, impoverita dal turnover massiccio. Simone Inzaghi ha chiuso la gara senza 7 degli 11 titolarissimi. Altro dato su cui riflettere: fino al 39’ della ripresa l’Inter non aveva mai tirato in porta. Mercoledì a Manchester, in Champions contro il City, ci saranno altri giocatori e superiori motivazioni, ma a Monza è successo quello che si paventava: sottovalutazione dell’avversario, presunzione di superiorità", racconta La Gazzetta dello Sport.