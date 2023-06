Cds – Inter, quanto incassato non verrà completamente investito sul mercato. È obbligatorio…

Come sottolinea il Corriere dello Sport, quello dell’Inter sarà un mercato di incastri. E tutto dipenderà dalle uscite che dovranno coprire gli acquisti. "Ma, attenzione, in realtà quanto incassato non verrà completamente investito nel rafforzamento della rosa. Ci sono delle necessità economico-finanziarie, prima di quelle tecniche", sottolinea il quotidiano.

"Tanto per cominciare, se l’attuale esercizio si chiuderà con una perdita di 80 milioni, nonostante i premi a 3 cifre garantiti dall’Uefa dall’ultima Champions, è obbligatorio abbassare il costo della rosa, tenuto conto che il settlement agreement, già sottoscritto da viale Liberazione, impone un rosso aggregato non superiore ai 60 milioni per le prossime due stagioni. Inoltre, al netto di ingressi e uscite, la lista per la prossima Champions dovrà avere un costo (tra ammortamento e ingaggio) non superiore all’ultima".