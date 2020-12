Inter, incubo eliminazione: gli ultimi due anni insegnano. Con una differenza

Ancora una volta, l’Inter si gioca tutto nell’ultima giornata del girone di Champions League. In palio gli ottavi di finale, oltre a una discreta somma in denaro. La speranza è che gli ultimi due anni abbiano insegnato qualcosa ai nerazzurri:

“Appunto, pensando agli ultimi precedenti, l’Inter è mancata proprio da questo punto di vista: fallire lo scatto con il traguardo già in vista o ad un passo. Conte l’ha vissuto sulla propria pelle un anno fa. Allora, peraltro, a differenza di questa sera, la squadra nerazzurra aveva ancora in mano il proprio destino (…).Volendo, la differenza rispetto agli ultimi due anni è che, stavolta, se non vincesse, l’Inter non retrocederebbe nemmeno in Europa League, ma finirebbe fuori dalle Coppe“, si legge sul Corriere dello Sport.

