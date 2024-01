Inter, nulla di casuale in questa vetta. Tutti gli indicatori segnalano una superiorità marcata

Pareva l’inizio di una rimonta gloriosa, ma fu solo una beata illusione perché in campionato non c’è stata mai corsa. Rispetto a una stagione fa, però, i nerazzurri hanno tutt’altra taglia e una diversa testa. Non solo questi 8 punti di differenza, che oggi avvicinano la prima metà dello scudetto, ma pure 4 gol segnati in più. È nella difesa, però, che è cambiato il mondo: al tempo Inzaghi ne aveva già presi 24 in 18 partite. Adesso la vista è più serena, tranquillizzante, ma Simone per primo vuole un inverno diverso. Anche due stagioni fa aveva girato la boa in vetta, poi il resto è già storia", aggiunge il quotidiano.