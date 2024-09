In casa Inter, il deludente pari di Monza, arrivato in rimonta e dopo una prestazione decisamente incolore, deve necessariamente essere archiviato in fretta. Ancor prima dell’attesissimo derby di domenica, infatti, all’orizzonte c’è un esordio di ferro nella nuova UEFA Champions League, contro il Manchester City. Stando alle ipotesi dei bookies, questa imminente trasferta per i nerazzurri si prospetta assai complessa.