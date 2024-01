TS – Napoli, Genoa, Verona e non solo: Inter campione d’inverno tra i veleni

"Più che "aiutino", come poteva essere definita l'interpretazione regolamentare del Var Mazzoleni nel richiamare all'on-field review l'arbitro Di Bello in occasione del contatto Perez-Lautaro Martinez che il direttore di gara non aveva giudicato da rigore il 9 dicembre in Inter-Udinese (fallo da fischiare e rigore poi dato e segnato da Calhanoglu per sbloccare una partita terminata 4-0), questa volta non può che essere chiamato errore. Quello commesso dalla coppia in sala Var composta da Nasca e Di Vuolo che non ha segnalato all'arbitro Fabbri la gomitata di Bastoni su Duda in occasione della rete di Frattesi che ha fissato il punteggio sul 2-1 per l'Inter contro il Verona".