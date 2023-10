Inter, Inzaghi usa la calcolatrice. Incognita nazionali, in 15 via da Appiano dopo il Bologna

"Se per rivedere l’austriaco bisognerà aspettare un mese e mezzo almeno, il centrocampista ex Sassuolo scalpita per esserci già domani col Bologna. Ha buone possibilità di farcela e, di conseguenza, di garantirsi un viaggio col resto della truppa azzurra (Barella, Dimarco, Darmian, Acerbi, Bastoni) per Coverciano durante la sosta. Già, lo stop per le nazionali, incognita sui nerazzurri nel prossimo mese bollente, visto che nessuna squadra di A più dell’Inter sparpaglia giocatori in giro per il mondo: saranno 15 in caso di convocazione di Frattesi e il tutto alla vigilia di un mini-ciclo da cui passa almeno parte della stagione. Lasceranno Appiano titolarissimi come Sommer, Pavard, Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e Thuram, ma pure riserve che bussano alla porta di Simone: il giovane Asllani, il più “attempato” Sanchez, il sempreverde De Vrij", scrive Gazzetta.