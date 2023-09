Inter, problema Calhanoglu: soluzione Asllani. Pochi cambi, i veri ballottaggi sono in difesa

L'Inter farà il suo debutto stagionale in Champions League questa sera alle 21 in casa della Real Sociedad. Dopo l'ottimo inizio in Serie A, c'è grande voglia tra i nerazzurri di iniziare il percorso europeo col piede giusto. Inzaghi dovrà fare a meno dell'infortunato Calhanoglu e dovrebbe dare spazio ad Asllani in regia.