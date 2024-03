Inter, Inzaghi: “Domani non speculeremo. Arrivare in fondo? E’ l’augurio di tutti”

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter , ha parlato a SportMediaset alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid in Champions League. Ecco le sue parole: "Il risultato dell'andata ci dà un piccolo vantaggio ma non staremo a speculare: cercheremo di fare la nostra partita sapendo che troviamo un avversario forte che in casa si trasforma.

Arrivare in fondo? Questo è l'augurio che ci facciamo tutti noi, sappiamo qual è stato il percorso in questi tre anni: siamo sempre arrivati agli ottavi e sappiamo che abbiamo questa partita con un avversario molto forte. All'andata buona gara, domani ci vorrà qualcosa in più. Battaglia di nervi? Sappiamo che dobbiamo essere super concentrati, sapendo cosa troveremo: l'Atletico in casa è molto forte, ci siamo preparati in questi due giorni e mezzo".