SM – Inter, Inzaghi si gioca il futuro in un mese e mezzo: in discussione se…

Il focus sull'allenatore nerazzurro che rischia di salutare a fine stagione se i risultati non saranno all'altezza

"Tutto dipenderà dal risultato e dal lavoro di Inzaghi, che in un mese e mezzo si gioca il suo futuro in nerazzurro. Passi falsi e traguardi mancati metterebbero in discussione il progetto tecnico durato due anni", il punto sulla questione.