Mentre la sua squadra ieri sera si trascinava fiacca sul campo, Simone Inzaghi, invece, cercava in panchina indiavolato di cambiare le sorti della partita e di risvegliare i suoi.

"Due passi falsi sempre contro la stessa squadra sono un record di cui Inzaghi avrebbe fatto volentieri a meno e infatti stavolta quando i tifosi della curva Nord in trasferta lo chiamano a saltare insieme a loro, lui indiavolato si materializza fuori dall’area tecnica per dare suggerimenti ai suoi giocatori, lenti, fiacchi, appannati, senza l’elettricità con cui hanno messo in fila 28 vittorie nelle prime 34 giornate".