Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter TV alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid in Champions League. Ecco le sue parole: "La squadra sta abbastanza bene, purtroppo rispetto all'andata non abbiamo Carlos Augusto e Arnautovic che erano stati fondamentali per noi: ma capita purtroppo avendo così tante partite ravvicinate. Ci aspettiamo una grande gara dell'Atletico, in casa hanno avuto un cammino incredibile: ci vorrà la migliore Inter, speriamo di fare una grande gara. Bisognerà essere bravi e concentrati, l'episodio può fare la differenza e dobbiamo sfruttarlo al meglio".