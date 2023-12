CdS – Inter, superiorità schiacciante: Inzaghi mette il primo mattone verso lo scudetto

L'analisi del CorSport in merito alla vittoria dell'Inter contro la Lazio: un successo che permette a Inzaghi di allungare in classifica

"Missione compiuta all’Olimpico. Il progetto di fuga, appoggiato sui gol di Lautaro e Thuram, segnala lo strapotere dell’Inter. È una superiorità schiacciante, assai più marcata rispetto ai 4 punti di vantaggio sulla Juve. Simone Inzaghi, nel suo vecchio stadio, ha piantato il primo mattone verso lo scudetto. La capolista se ne va, come cantavano i tifosi della Beneamata, che forse il campionato può ucciderlo in fretta e nello stesso modo del Napoli nella passata stagione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria per 2-0 dell'Inter contro la Lazio.