Inter, il segreto di Inzaghi per la rinascita: così ha migliorato la tenuta dei suoi

"La verità è che il turnover sistematico, da un lato, ha migliorato la tenuta atletica anche degli elementi più utilizzati, dall’altro, ha permesso di tenere tutti coinvolti, grazie pure ai cambi in corsa. Chiaro che il rammarico per i punti lasciati per strada nelle scorse settimane non può essere cancellato . Ma forse era un dazio da pagare per riuscire ad arrivare in finale di Coppa Italia e, soprattutto, in semifinale di Champions".