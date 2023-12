Pasquino: “Inter e Inzaghi in una nuova dimensione: è successo tutto a Istanbul”

Sulle colonne di Tuttosport, il giornalista Stefano Pasquino commenta il sorteggio di Champions League dell’Inter. Ecco il suo pensiero in vista degli ottavi di finale e non solo: "Questa Inter dominante, che sarebbe già padrona del campionato se non ci fosse stato l’inatteso exploit della Juventus, è nata a Istanbul. Nella notte della finale di Champions, pur sconfitta, l’Inter è entrata in una nuova dimensione e con lei il suo allenatore. L’Inter oggi fa sembrare le vittorie logica conseguenza della sua superiorità: alla prima sgasata spesso va in vantaggio e alla seconda chiude la partita.

Quando la capolista mette il muso avanti, l’avversario si trova di fronte a una montagna contro una squadra che copre il campo grazie a movimenti codificati ma, soprattutto, sa far pesare la sua nuova aristocrazia. E qui si torna alla notte di Istanbul. L’aver tenuto testa al Manchester City, aver sfiorato in più di una occasione il pari e aver tastato con mano che sul piano del gioco i marziani non erano poi tali, ha fatto scattare l’ultimo click in giocatori che già avevano dimostrato - quanto meno in gara secca - di essere più che affidabili. Quell’Inter è simile a questa: rispetto a Istanbul sono cambiati due soli titolari, Sommer per Onana e Thuram per Dzeko.