L'Inter conquista tre punti fondamentali a Udine e ritrova il suo Capitano, autore di una doppietta. I nerazzurri hanno sofferto più del dovuto in difesa, ma sono riusciti a portare a casa la vittoria. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo Simone Inzaghi : "Sono molto contento della prova fatta dai ragazzi. Abbiamo avuto due approcci molto buoni a tutti e due i tempi. C'è un po' di rammarico per qualche gol nel primo e nel secondo tempo che non siamo riusciti a fare. Le partite del campionato italiano sono tutte difficili. Abbiamo dovuto soffrire. La squadra è rimasta concentrata. Avevano fatto 4 giorni ottimi. Ero sicuro avrebbero fatto un'ottima gara e così è stato".

"Bisseck a sinistra? Sappiamo che per De Vrij il ruolo più congeniale è il centrale ma nell'Europeo come braccetto è stato uno dei migliori. Volevo vedere quella situazione. Ci sono state disattenzioni su due gol che chiaramente rivedremo e saranno motivo di crescita. Lautaro? Ha lavorato bene con i suoi compagni. Aveva avuto occasioni anche nelle altre partite. Si è messo a lavorare con i suoi compagni, sono molto contento per lui. Ne avevamo bisogno dopo la sconfitta del derby. La squadra ha lavorato benissimo, con gli occhi giusti come piacciono a me. Il campionato crea insidie a tutti, dovremo sempre farci trovare pronti", ha concluso il mister.