EDICOLA CDS / Inter, Inzaghi sorride: anche Correa e Micki in finale

C'è spazio anche per l'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Focus naturalmente sull'attesissima finale di Champions League che si disputerà a Istanbul: "Inzaghi sorride: anche Correa e Micki in finale. Due recuperi molto importanti per la panchina. Oggi la partenza della squadra per Istanbul. Guardiola ritrova Walker in difesa". Prima pagina dedicata al futuro di Massimiliano Allegri: "Superlegati. Juve, la conferma dell'ad Scanavino apre la terza stagione di Max".