L'Inter non fa sconti e, nonostante lo scudetto già conquistato matematicamente, batte anche il Torino. Questa l'analisi di Tuttosport: "Sul red carpet, com'è giusto che sia, salgono le stelle, salgono i campioni d'Italia, osannati dai settantamila in delirio di San Siro e poi dalla città in festa fino in piazza Duomo. Non ci salgono le comparse: nella fattispecie il Torino, che, dopo l'apprezzato pasillo de honor tributato all'ingresso in campo, ha spento le proprie ambizioni europee nel modo più triste. È vero che la squadra di Juric ha giocato l'intera ripresa in dieci per l'espulsione di Tameze, ma è altrettanto vero che nel primo tempo, di fronte a un'Inter dal ritmo compassato (eufemismo), non ha mai avuto la forza di affondare".